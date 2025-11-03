Um homem de 36 anos é o décimo suspeito de envolvimento no assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes a ser preso pela Polícia Civil de São Paulo. O crime ocorreu em setembro em Praia Grande, litoral paulista.

Nesta segunda-feira (3), Marcos Augusto Rodrigues Cardoso, conhecido por Penélope ou Fiel, foi preso e identificado como ocupante de um dos carros usados no crime. A reportagem não localizou a sua defesa.

A polícia suspeita de que ele possa ser o contratante dos assassinos de Ferraz. O suspeito tem antecedentes criminais por receptação, porte ilegal de arma de fogo e furto.