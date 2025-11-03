04 de novembro de 2025
CHANCES DE TÍTULO

Palmeiras amplia vantagem contra o Flamengo no Brasileiro

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Cesar Greco/Palmeiras
Palmeiras e Flamengo disputam ponto a ponto a liderança do Brasileiro 2025
Palmeiras e Flamengo disputam ponto a ponto a liderança do Brasileiro 2025

O Palmeiras ampliou a sua vantagem na liderança de probabilidade de título do Brasileiro. Já o Flamengo teve uma ligeira queda mesmo após triunfo contra o Sport. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais.

O time de Abel Ferreira chegou a 56,4% de chance de conquistar o campeonato nacional. O Alviverde venceu, neste domingo (02), o Juventude por 2 a 0 e tem 65 pontos na tabela.

Já o Rubro-Negro foi a 41%, 0,4% a menos em relação à última semana. Os cariocas bateram o lanterna Sport por 3 a 0 no último sábado.

A dupla segue polarizando a briga pelo título, já que o Brasileiro tem 97,4% de chance de terminar nas mãos de um dos dois. O restante do percentual é dividido entre Cruzeiro, Mirassol e Bahia.

Os times voltam à campo já neste meio de semana: O Flamengo encara o São Paulo na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), fora de casa, enquanto o Palmeiras recebe o Santos no dia seguinte, em mesmo horário.

As chances de título

  • Palmeiras - 56,4% (era de 54,2%)
  • Flamengo - 41% (era de 41,4%)
  • Cruzeiro - 2,3% (era de 2,9%)
  • Mirassol - 0,21% (era de 1,4%)
  • Bahia - 0,003% (era de 0,012%)

O Top-10 do Brasileiro

  1. Palmeiras - 65 pontos
  2. Flamengo - 64 pontos
  3. Cruzeiro - 60 pontos
  4. Mirassol - 56 pontos
  5. Bahia - 52 pontos
  6. Botafogo - 48 pontos
  7. Fluminense - 47 pontos
  8. São Paulo - 44 pontos
  9. Vasco - 42 pontos
  10. Corinthians - 42 pontos

