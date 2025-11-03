Palmeiras amplia vantagem contra o Flamengo no Brasileiro
O Palmeiras ampliou a sua vantagem na liderança de probabilidade de título do Brasileiro. Já o Flamengo teve uma ligeira queda mesmo após triunfo contra o Sport. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais.
O time de Abel Ferreira chegou a 56,4% de chance de conquistar o campeonato nacional. O Alviverde venceu, neste domingo (02), o Juventude por 2 a 0 e tem 65 pontos na tabela.
Já o Rubro-Negro foi a 41%, 0,4% a menos em relação à última semana. Os cariocas bateram o lanterna Sport por 3 a 0 no último sábado.
A dupla segue polarizando a briga pelo título, já que o Brasileiro tem 97,4% de chance de terminar nas mãos de um dos dois. O restante do percentual é dividido entre Cruzeiro, Mirassol e Bahia.
Os times voltam à campo já neste meio de semana: O Flamengo encara o São Paulo na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), fora de casa, enquanto o Palmeiras recebe o Santos no dia seguinte, em mesmo horário.
As chances de título
- Palmeiras - 56,4% (era de 54,2%)
- Flamengo - 41% (era de 41,4%)
- Cruzeiro - 2,3% (era de 2,9%)
- Mirassol - 0,21% (era de 1,4%)
- Bahia - 0,003% (era de 0,012%)
O Top-10 do Brasileiro
- Palmeiras - 65 pontos
- Flamengo - 64 pontos
- Cruzeiro - 60 pontos
- Mirassol - 56 pontos
- Bahia - 52 pontos
- Botafogo - 48 pontos
- Fluminense - 47 pontos
- São Paulo - 44 pontos
- Vasco - 42 pontos
- Corinthians - 42 pontos