O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que foi aberto inquérito para investigar possíveis fraudes na remoção de corpos após a megaoperação policial realizada nos Complexos da Penha e do Alemão, no último 28 de outubro.

Leia mais: Moraes e Castro têm audiência no Rio sobre megaoperação

No relatório encaminhado ao STF, Castro afirma que há indícios de que os corpos de parte das vítimas foram retirados do local antes da chegada da perícia, o que pode caracterizar crime de fraude processual. O governador também justificou que a cena da operação não pôde ser preservada devido à continuidade dos confrontos e à necessidade de garantir a segurança dos agentes.