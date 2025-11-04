Um adolescente de 12 anos foi apreendido em Contagem (MG) depois de ter sido acusado de abusar sexualmente da prima de três anos, na noite de domingo (2). O Hospital Municipal da cidade detectou lesões na criança, que contou para a mãe que sentiu dores e foi levada pelos pais para atendimento médico.
Segundo o boletim de ocorrência, o pai da criança interrompeu o ato assim que viu, e alertou a mãe do suspeito para que chamasse a atenção dele. Exames confirmaram violência sexual.
A Polícia Militar deteve o adolescente em flagrante e o encaminhou à delegacia com o padrasto. O Conselho Tutelar acompanha a família.
A Polícia Civil ratificou o ato infracional equivalente a estupro de vulnerável. O Ministério Público avalia internação provisória. Nomes e endereço exato são preservados pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
*Com informações do SBT