FLAGRANTE

Menino de 12 anos é detido por abuso contra priminha de 3

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PCMG
Segundo o boletim de ocorrência, o pai da criança interrompeu o ato assim que viu, e alertou a mãe do suspeito.
Um adolescente de 12 anos foi apreendido em Contagem (MG) depois de ter sido acusado de abusar sexualmente da prima de três anos, na noite de domingo (2). O Hospital Municipal da cidade detectou lesões na criança, que contou para a mãe que sentiu dores e foi levada pelos pais para atendimento médico.

Segundo o boletim de ocorrência, o pai da criança interrompeu o ato assim que viu, e alertou a mãe do suspeito para que chamasse a atenção dele. Exames confirmaram violência sexual.

A Polícia Militar deteve o adolescente em flagrante e o encaminhou à delegacia com o padrasto. O Conselho Tutelar acompanha a família.

A Polícia Civil ratificou o ato infracional equivalente a estupro de vulnerável. O Ministério Público avalia internação provisória. Nomes e endereço exato são preservados pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

*Com informações do SBT

