Um adolescente de 12 anos foi apreendido em Contagem (MG) depois de ter sido acusado de abusar sexualmente da prima de três anos, na noite de domingo (2). O Hospital Municipal da cidade detectou lesões na criança, que contou para a mãe que sentiu dores e foi levada pelos pais para atendimento médico.

Segundo o boletim de ocorrência, o pai da criança interrompeu o ato assim que viu, e alertou a mãe do suspeito para que chamasse a atenção dele. Exames confirmaram violência sexual.