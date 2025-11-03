O príncipe William, herdeiro da coroa britânica, recebeu nesta segunda-feira (3) a chave da cidade do Rio de Janeiro, no primeiro compromisso de sua primeira visita ao Brasil.

William foi recebido pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e por um grupo de choro ao som de "Brasileirinho" no Morro da Urca, primeira parada do complexo turístico do Pão de Açúcar.