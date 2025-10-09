Príncipe William representará o o rei Charles 3º na COP30

O príncipe William, do Reino Unido, participará da COP30 representando o rei Charles 3º. Ele estará em Belém, sede da conferência climática da ONU (Organização das Nações Unidas), no dia 6 de novembro.

Segundo comunicado da monarquia britânica nesta quinta-feira (9), William fará parte da cúpula de líderes mundiais, encontro de chefes de Estado e de governo que antecede a reunião climática das Nações Unidas.

Antes, conforme já divulgado, William visitará o Rio de Janeiro. Em 5 de novembro, ocorrerá na cidade a cerimônia de premiação do Earthshot Prize, prêmio ambiental criado por sua fundação.