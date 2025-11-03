Nascida em Maceió em 1925, filha de imigrantes judeus russos, Clara Charf ingressou no Partido Comunista Brasileiro (PCB) aos 21 anos, no Rio de Janeiro. Foi ali que conheceu o então deputado federal Carlos Marighella, com quem viveria intensa trajetória política e pessoal.

A ativista e militante histórica Clara Charf morreu nesta segunda-feira (3), em São Paulo, aos 100 anos. A informação foi confirmada pela Associação Mulheres pela Paz, organização fundada e presidida por ela. Clara estava internada e faleceu de causas naturais, segundo a entidade.

Durante a ditadura militar, Clara integrou a Ação Libertadora Nacional (ALN), organização fundada por Marighella em 1967 para enfrentar o regime. Após o assassinato do marido em 4 de novembro de 1969, Clara exilou-se em Cuba, onde viveu por dez anos. Voltou ao Brasil com a Lei da Anistia, em 1979, e passou a militar no recém-criado Partido dos Trabalhadores (PT).

“Uma mulher extraordinária”, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte da ativista, a quem chamou de “uma mulher extraordinária”. “Aprendi muito com ela sobre política, solidariedade, resistência e humanidade”, escreveu.

O ex-ministro José Dirceu também prestou homenagem e lembrou quando a conheceu no exílio: “Já era uma lenda para nós, jovens que lutávamos contra a ditadura.”