O cantor e compositor mineiro Lô Borges, 73 anos, morreu nesta segunda-feira (3) em Belo Horizonte. A informação foi confirmada por sua família e pelo hospital onde estava internado. Ele enfrentava uma intoxicação medicamentosa que evoluiu para falência múltipla de órgãos.

Trajetória e legado

Nascido Salomão Borges Filho em Belo Horizonte, Lô Borges tornou-se um dos fundadores do movimento musical Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento, Beto Guedes e outros.

Seu álbum solo de estreia, lançado em 1972, apelidado de “disco do tênis”,, entrou para a história da MPB com clássicos como “Paisagem da Janela”, “O Trem Azul” e “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”.

Mesmo após décadas de carreira, Lô manteve intensa atividade artística: a partir de 2019, lançou vários álbuns inéditos e expressou em entrevistas sua paixão contínua pela composição.

Contribuição para a música brasileira

Lô Borges não só participou de um dos álbuns mais influentes da música brasileira, o “Clube da Esquina” (1972), mas também inspirou gerações de artistas no Brasil e fora dele. Suas composições foram gravadas por nomes como Tom Jobim, Elis Regina e Nando Reis.

Como disse ele em entrevista à UBC em 2024: “Não consigo parar de compor, tenho fascínio pelo desconhecido.”