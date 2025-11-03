Um flanelinha provocou engavetamento envolvendo 11 veículos na tarde de sábado (1º), na Avenida Rio Branco, área central de Aracaju. Segundo o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPtran), ele conduzia a Range Rover de uma cliente quando perdeu o controle e colidiu com outro carro em movimento. As informações são do F5 News.
Após o impacto inicial, o veículo atingiu sete motocicletas e outros automóveis estacionados, gerando uma sequência de batidas. Um casal que estava numa das motos ficou gravemente ferido e foi levado pelo Samu ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Testemunhas relataram que a mulher teve fraturas nas duas pernas e o homem sofreu fratura exposta.
A polícia informou que o flanelinha não tinha Carteira Nacional de Habilitação e o carro estava com o licenciamento irregular. Ele foi detido e levado à Central de Flagrantes. As causas do acidente seguem sob investigação.