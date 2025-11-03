A segunda superlua de 2025 vai iluminar o céu brasileiro nesta quarta-feira (5); trata-se do fenômeno em que o satélite natural da Terra aparece maior e mais brilhante por estar em seu ponto mais próximo do planeta, conhecido como perigeu.

O melhor momento para observar será logo após o anoitecer, quando a Lua surgir no horizonte. Em São Paulo, o nascer da Lua está previsto para 18h45. Não é necessário telescópio nem equipamentos especiais: a olho nu, o espetáculo já é visível.

O termo “superlua” foi criado em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle e foi popularizado, embora não seja reconhecido oficialmente pela comunidade científica. Na prática, a superlua ocorre quando a Lua cheia coincide com o perigeu, fazendo com que o astro pareça até 14% maior e 30% mais brilhante do que o habitual.