O enterro de Nicolau Adams Pivotto, de 33 anos, atrasou mais de duas horas no Cemitério Municipal de Novo Hamburgo (RS), porque o caixão não coube na gaveta destinada. A família relatou desorganização e falta de preparo da administração do local. As informações são do G1.
Nicolau, que pesava 180 quilos, morreu por complicações da Covid-19 após 12 dias internado em Caxias do Sul. A funerária contratada garantiu à família que o cemitério tinha estrutura para acomodar caixões maiores, mas, ao chegar, o espaço não comportava aquele modelo.
“Foi constrangedor. Tentaram quebrar as alças, virar o caixão de lado, tudo na frente da família”, disse o irmão da vítima, João Adams. Segundo ele, até restos mortais de outra pessoa foram removidos de uma gaveta, sem sucesso. O sepultamento foi por fim feito no solo, quase três horas depois do horário previsto.
Em nota, a Prefeitura de Novo Hamburgo informou que o caso foi um “fato atípico” e prometeu discutir a criação de espaços adequados para caixões de tamanhos especiais, a fim de evitar novos constrangimentos.