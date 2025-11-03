O enterro de Nicolau Adams Pivotto, de 33 anos, atrasou mais de duas horas no Cemitério Municipal de Novo Hamburgo (RS), porque o caixão não coube na gaveta destinada. A família relatou desorganização e falta de preparo da administração do local. As informações são do G1.

Nicolau, que pesava 180 quilos, morreu por complicações da Covid-19 após 12 dias internado em Caxias do Sul. A funerária contratada garantiu à família que o cemitério tinha estrutura para acomodar caixões maiores, mas, ao chegar, o espaço não comportava aquele modelo.