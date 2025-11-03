Damaris Vitória Kremer da Rosa, de 26 anos, passou seis anos presa preventivamente por um crime do qual foi inocentada. Diagnosticada com câncer no colo do útero enquanto estava na cadeia, ela morreu 74 dias depois de ser absolvida pelo júri popular, em agosto deste ano. As informações são do G1.

Natural de Salto do Jacuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul, a jovem foi enterrada em Araranguá (SC) em 27 de outubro. A prisão de Damaris foi decretada em 2019, sob acusação de envolvimento no assassinato de Daniel Gomes Soveral, crime cometido por seu então namorado, segundo a defesa.

Prisão e liberdade negada