O São Paulo foi a São Januário, interrompeu boa sequência do Vasco e se colocou na briga por vaga no G6 do Campeonato Brasileiro. O triunfo por 2 a 0 foi construído com gol de Lucas, em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo, e Luiz Gustavo já no fim.

Foi o primeiro gol de Luiz Gustavo após voltar a jogar. O volante ficou cinco meses afastado devido a um quadro de tromboembolismo pulmonar.

O Tricolor, de quebra, derrubou um tabu de 12 anos. A última vitória em São Januário pelo Brasileiro tinha sido em 2013, por 2 a 0, com gols de Rodrigo Caio e Antônio Carlos.