O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), apresentou-se neste domingo (2) na Paróquia Santa Rosa de Lima, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense.

Um vídeo publicado em perfis bolsonaristas mostra Castro sendo aplaudido por fiéis da igreja após supostamente cantar uma canção. Ele estaria no pavimento superior da igreja.

A assessoria do governador informou que o vídeo é verídico, destacando que ele canta nesta igreja todas as semanas. Castro é cantor católico e membro da Renovação Carismática.