Mesmo com um time quase todo reserva e atuando fora de casa, o Palmeiras fez um gol em cada tempo para vencer o Juventude por 2 a 0. O jogo no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), foi válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

Bruno Rodrigues abriu o placar para o Palmeiras, no primeiro tempo. Os 45 minutos iniciais foram amarrados, com poucas chances claras de gol.

Felipe Anderson fez um golaço para definir a vitória palmeirense, já na segunda etapa. A metade final da partida foi mais movimentada, com os dois times criando oportunidades de marcar