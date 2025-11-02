Felipe Anderson faz golaço, Palmeiras bate Juventude e lidera
| Tempo de leitura: 2 min
Mesmo com um time quase todo reserva e atuando fora de casa, o Palmeiras fez um gol em cada tempo para vencer o Juventude por 2 a 0. O jogo no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), foi válido pela 31ª rodada do Brasileirão.
Bruno Rodrigues abriu o placar para o Palmeiras, no primeiro tempo. Os 45 minutos iniciais foram amarrados, com poucas chances claras de gol.
Felipe Anderson fez um golaço para definir a vitória palmeirense, já na segunda etapa. A metade final da partida foi mais movimentada, com os dois times criando oportunidades de marcar
Carlos Miguel foi um dos destaques do Palmeiras no segundo tempo. O Juventude pressionou logo após o segundo gol e nos minutos finais. O goleiro palmeirense fez quatro grandes defesas, e Emi Martínez conseguiu um corte providencial em lance na grande área.
Com o resultado, o Palmeiras chega a 65 pontos e reassume a liderança do Brasileirão. O posto tinha sido perdido neste sábado (01), quando o Flamengo venceu o Sport e chegou a 63 pontos.
O Juventude segue na briga contra o rebaixamento. A equipe é a vice-lanterna, com 26 pontos, sete a menos que o Santos, 16º e primeiro fora do Z-4.
Na sequência do Brasileirão, o Palmeiras tem clássico em casa. A equipe recebe o Santos na próxima quinta (6), às 21h30 (de Brasília).
A equipe gaúcha visita o lanterna Sport na próxima rodada. O duelo está marcado para a próxima quarta (5), às 19h (de Brasília).
CAMPEÃO GAÚCHO?
Na briga pelo título, os resultados contra equipes gaúchas têm sido importantes para o Palmeiras no Brasileirão. A equipe venceu todos os duelos contra os três times do Rio Grande do Sul: Juventude, Inter e Grêmio até o momento.
Foram cinco vitórias, sendo duas contra Juventude e Inter, e uma contra o Grêmio. O Palmeiras enfrenta os tricolores na 36ª rodada, em Porto Alegre, em jogo que pode ser decisivo para o campeonato.
Principais lances
0x1: aos 24 minutos, Khellven recebeu na ponta direita e cruzou baixo. Raphael Veiga dominou e bateu em cima da marcação. A bola sobrou com Bruno Rodrigues, na pequena área. Com calma, ele dominou e bateu na saída de Jandrei.
0x2: aos 16 minutos, Fuchs lançou para Felipe Anderson pela esquerda. Ele arrancou pela intermediária, carregou para o meio e bateu colocado, cruzado, sem chances para Jandrei.
Carlos Miguel! Aos 18 minutos, Ênio cruzou na medida e Nenê finalizou de primeira. Carlos Miguel, bem posicionado, espalmou e fez grande defesa
O goleiro do Palmeiras brilha! Aos 22 minutos, Rodrigo Sam subiu mais alto que a defesa palmeirense e cabeceou no cantinho. Carlos Miguel se esticou e colocou para escanteio.
Carlos Miguel de novo! Nos acréscimos, Ênio invadiu a área pela direita e bateu cruzado. O goleiro se esticou para fazer a defesa. Após o rebote, ele fez mais duas intervenções em sequência, sendo a mais difícil em chute de Marcelo Hermes à queima-roupa, fechando a grande atuação.