Defensoria afirmou que corpos foram liberados do IML (Instituto Médico-Legal) na tarde deste domingo. A informação não foi confirmada de maneira oficial pelo IML.

Megaoperação deixou 121 mortos, incluindo quatro policiais. Entre os 117 suspeitos assassinados, o IML Afrânio Peixoto já identificou 109 corpos. Até sexta-feira, o número era de 99. A lista atualizada com os nomes dos identificados não foi divulgada.