O ministro do STF Flávio Dinho acompanhou voto do ministro Alexandre de Moraes em liminar que proibiu o serviço de mototáxi em São Paulo. Ele defendeu a concessão de direitos trabalhistas a esses trabalhadores, que seriam descartados "como um produto de consumo qualquer" por algumas empresas de tecnologia que se comportariam "como senhores de escravos do século 18".

O voto considera inconstitucional uma lei estadual que concede aos municípios o direito de autorizar o funcionamento de mototáxi. O voto de Dino, publicano na sexta (31), acompanha uma liminar de Moraes que em setembro suspendeu a lei 8.156/2025 porque ela "contrasta" com decisões anteriores do Supremo que consideraram a regulamentação de transportes "competência privativa da União", e por isso governos estaduais não teriam poder para legislar a respeito.

Dino aproveitou o voto para criticar suposta "exploração" de mototaxistas por empresas de app. "Seres humanos não são personagens de videogame, com múltiplas 'vidas' -a serem exploradas ao máximo e descartadas como um produto de consumo qualquer", escreveu o magistrado, para quem o transporte por aplicativo deve ofertar "direitos básicos" aos mototaxistas, como férias e aposentadoria, uma vez que trabalham "em proveito econômico de empresas que organizam o serviço".