Um homem foi preso na sexta-feira (31) em Tauá, no interior do Ceará, suspeito de tentar manter uma menina de 9 anos em cárcere privado após abordá-la na rua.

Menina pediu socorro em via pública e foi ajudada pela população local. De acordo com a Polícia Militar do Ceará, por volta das 11h40 um agente da PM foi informado de que uma menina pedia socorro em uma rua do Loteamento São Geraldo.

Criança contou que homem tentou levá-la para um matagal. A menina relatou que, ao descer do ônibus escolar, foi abordada por um motociclista que tentou conduzi-la a uma área de vegetação e chegou a tentar tocá-la.