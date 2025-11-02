Um novo estudo concluiu que a felicidade pode estar associada a uma queda da mortalidade de doenças crônicas como câncer e diabetes. Os pesquisadores encontraram em uma escala o mínimo necessário de bem-estar para que os supostos efeitos positivos apareçam. Mas faltam evidências para consolidar o achado, além do fato de que felicidade seria complementar a outros fatores muito importantes para diminuir a gravidade dessas condições.

O estudo, publicado na revista Frontiers in Medicine, avaliou dados de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, considerando a porcentagem de mortes por essas causas em indivíduos entre 30 e 70 anos de idade. Diabetes, câncer e complicações cardíacas entram nessa categoria de complicações.

Os dados compreenderam o período de 2006 a 2021 em 123 países. Essas informações foram utilizadas em uma perspectiva global. Ou seja, não houve análises divididas em nível nacional.