Cristiano Ronaldo demonstrou o grande carinho que tem pelo Brasil neste sábado (1º). O Robozão aproveitou os dois gols marcados na vitória do Al-Nassr pelo Campeonato Saudita para agradecer o apoio do povo brasileiro.

"Dar um beijinho a todos os brasileiros, que eu sei que tenho uma massa de apoiadores lá. Eu acompanho muito o Brasil, minha irmã vive no Brasil, é casada com um brasileiro, tenho muito carinho com os brasileiros", disse Cristiano Ronaldo, ao Canal GOAT

Mais perto do milésimo

CR7 foi decisivo e marcou os dois gols da vitória de virada do Al-Nassr contra o Al-Fayha, por 2 a 1. A equipe do craque português lidera o Campeonato Saudita e está 100%, com sete vitória em sete jogos.