O Flamengo dominou o jogo e desperdiçou chances, mas venceu o lanterna Sport na noite deste sábado (1º), no Maracanã, e vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. O triunfo por 3 a 0 foi construído com dois gols de Bruno Henrique e um golaço de falta de Arrascaeta.

Foram os primeiros gols do camisa 27 após ter sido concedido o efeito suspensivo pelo STJD -ele foi punido por caso em que tomou cartão amarelo em jogo contra o Santos depois de avisar a familiares.

Com o resultado, o time rubro-negro chegou a 64 pontos, dois a mais que o Palmeiras, que visita o Juventude meste domingo (2) e pode retomar a ponta.