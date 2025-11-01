Mirassol e Botafogo desperdiçam chances e empatam em 0 a 0
Mirassol e Botafogo fizeram uma partida de muitos erros e não saíram do 0 a 0 neste sábado (1º), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
As melhores chances do jogo foram do Mirassol, com Chico da Costa e Alesson. Do lado do Botafogo, Artur assutou Walter com chute para fora. Na maior parte do tempo, as equipes não conseguiram criar e erraram muitos passes e chutes.
O duelo era importante para por uma vaga na Libertadores. Com o resultado, o Mirassol se mantém em quarto lugar, com 56 pontos, enquanto o Botafogo sobe para sexto, com 48, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada.
Ambas as equipes voltam a campo pela próxima rodada do Brasileirão. O Mirassol visita o Fluminense, na quinta-feira. Já o Botafogo recebe o Vasco, um dia antes.
Jogos distintos
A partida entre Mirassol e Botafogo tinha expectativa de ser agitada. Além de ambas as equipes disputarem uma vaga na Libertadores, o jogo entre elas no primeiro turno foi de seis gols.
No Nilton Santos, o Botafogo abriu 3 a 0 no primeiro tempo, mas viu o Mirassol buscar o empate na segunda etapa. Mas o reencontro, desta vez no interior de São Paulo, foi sem grandes emoções.
O jogo contou com muitos erros de passe e finalizações isoladas dos dois lados. O Mirassol teve as melhores chances, mas Chico da Costa acertou a trave e Alesson parou no goleiro Léo Linck.
Lances importantes
Na trave! A primeira chegada de perigo do jogo foi do Mirassol. Aos oito minutos, Negueba cruzou rasteiro da esquerda, Chico Costa dominou na área e carimbou a trave de Léo Linck.
Isolou pra lateral. Alesson tabelou com Chico da Costa na entrada da área e tentou bater de primeira, mas mandou pela lateral.
Passou perto. O Mirassol ainda teve outra chance no final de um primeiro tempo sem muita emoção. Alesson passou por Barboza e cruzou muito forte, mandando à esquerda do gol.
Bem longe. No início da segunda etapa, Danilo arriscou de longe pelo Botafogo, mas mandou para fora.
Travado! Após bola longa de Léo Linck, Chris Ramos conseguiu achar que Danilo, que entrou na área e foi travado por Jemmes na hora de finalizar.
Léo Linck cresceu! Shaylon deu passe de calcanhar e viu a bola passar por David Ricardo. Alesson saiu cara a cara com Léo Linck e tentou toque por cima, mas o goleiro do Botafogo fez bonita defesa. Na sobra, Chico da Costa não conseguiu pegar bem.
Pra fora. Pouco depois, Artur cortou da direita para o meio e buscou o ângulo de Walter, mas mandou à direita do gol.