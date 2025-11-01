Mirassol e Botafogo fizeram uma partida de muitos erros e não saíram do 0 a 0 neste sábado (1º), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As melhores chances do jogo foram do Mirassol, com Chico da Costa e Alesson. Do lado do Botafogo, Artur assutou Walter com chute para fora. Na maior parte do tempo, as equipes não conseguiram criar e erraram muitos passes e chutes.

O duelo era importante para por uma vaga na Libertadores. Com o resultado, o Mirassol se mantém em quarto lugar, com 56 pontos, enquanto o Botafogo sobe para sexto, com 48, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada.