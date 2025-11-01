“Eu me sinto como se estivesse iniciando uma nova carreira.” A frase de William Bonner marcou sua despedida do Jornal Nacional nesta sexta-feira (31), após 29 anos como âncora e 26 também na função de editor-chefe. O jornalista se prepara agora para uma nova etapa na Globo: a apresentação do Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg, a partir de 2026.

Na última edição sob seu comando, Bonner dividiu o estúdio com Renata Vasconcellos e recebeu César Tralli, que assume a bancada do telejornal a partir de segunda-feira (3). Cristiana Sousa Cruz, editora-chefe adjunta do JN e parceira de Bonner há seis anos, passa a comandar a redação.

Em entrevista, Bonner falou sobre o sentimento de encerrar um ciclo e começar outro. “Minhas expectativas são todas muito energizantes. O Globo Repórter é um convite à contemplação, de uma forma mais relaxada. Espero que nossa postura combine com esse clima, o que significa uma mudança bem sensível naquilo que tenho feito ao longo de 40 anos”, afirmou.