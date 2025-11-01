A Mega da Virada 2025, concurso especial de número 2.955 da Mega-Sena, poderá pagar um prêmio recorde que deverá chegar a R$ 1 bilhão, dependendo do volume da arrecadação. As vendas terão início a partir deste sábado (1º) e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.

Valor do prêmio será potencializado função do que foi definido pela Portaria SPA/MF nº 1.656, do Ministério da Fazenda, que aumentou o percentual destinado à faixa principal da Mega da Virada de 62% para 90% do total da premiação.

Hoje o prêmio da faixa principal está estimado em R$ 850 milhões e supera em mais de 33% o valor pago na edição passada de R$ 635,4 milhões.

Novo horário