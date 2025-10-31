A cidade de São Paulo teve alta de 9% nos homicídios dolosos, ou seja, com intenção, entre janeiro a setembro deste ano no comparativo com semelhante período de 2024.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado), 402 pessoas foram assassinadas em nove meses na capital ante 367 no ano passado e em 2023, que registrou a mesma quantidade.

Somente em setembro foram 52 mortes, o que torna mês o segundo com mais vítimas em 2025, atrás apenas de junho --quando foram 56 notificações, sendo 15 delas ossadas encontradas em um cemitério clandestino na área conhecida como parque dos Búfalos, no Jardim Apurá, zona sul de São Paulo.