O Jornal Nacional viveu um momento histórico na noite desta sexta-feira (31). William Bonner e Renata Vasconcellos receberam César Tralli na bancada, em uma simbólica passagem de bastão que marcou o fim de um ciclo de quase 30 anos de Bonner à frente do principal telejornal do país.
Editor-chefe e apresentador desde 1996, Bonner se despediu com um discurso de agradecimento ao público e aos colegas de redação. Em tom emocionado, destacou o orgulho de ter conduzido o noticiário por tanto tempo e disse confiar na nova fase do programa.
Renata Vasconcellos, que seguirá na bancada, ressaltou a parceria construída com Bonner e desejou boas-vindas a Tralli, que assume oficialmente a apresentação a partir de segunda-feira (3).
César Tralli, que já vinha sendo escalado como substituto eventual do Jornal Nacional, afirmou estar honrado com a missão. “É uma grande responsabilidade dar continuidade a uma história tão importante para o jornalismo brasileiro”, declarou.