01 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
TELEVISÃO

William Bonner passa bastão a César Tralli no Jornal Nacional

da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/TV Globo
William Bonner, César Tralli e Renata Vasconcellos
William Bonner, César Tralli e Renata Vasconcellos

O Jornal Nacional viveu um momento histórico na noite desta sexta-feira (31). William Bonner e Renata Vasconcellos receberam César Tralli na bancada, em uma simbólica passagem de bastão que marcou o fim de um ciclo de quase 30 anos de Bonner à frente do principal telejornal do país.

Editor-chefe e apresentador desde 1996, Bonner se despediu com um discurso de agradecimento ao público e aos colegas de redação. Em tom emocionado, destacou o orgulho de ter conduzido o noticiário por tanto tempo e disse confiar na nova fase do programa.

Renata Vasconcellos, que seguirá na bancada, ressaltou a parceria construída com Bonner e desejou boas-vindas a Tralli, que assume oficialmente a apresentação a partir de segunda-feira (3).

César Tralli, que já vinha sendo escalado como substituto eventual do Jornal Nacional, afirmou estar honrado com a missão. “É uma grande responsabilidade dar continuidade a uma história tão importante para o jornalismo brasileiro”, declarou.

Comentários

Comentários