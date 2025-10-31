O Jornal Nacional viveu um momento histórico na noite desta sexta-feira (31). William Bonner e Renata Vasconcellos receberam César Tralli na bancada, em uma simbólica passagem de bastão que marcou o fim de um ciclo de quase 30 anos de Bonner à frente do principal telejornal do país.

Editor-chefe e apresentador desde 1996, Bonner se despediu com um discurso de agradecimento ao público e aos colegas de redação. Em tom emocionado, destacou o orgulho de ter conduzido o noticiário por tanto tempo e disse confiar na nova fase do programa.