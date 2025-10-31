Familiares de pessoas mortas na Operação Contenção e moradores dos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, realizaram na tarde desta sexta-feira (31) uma manifestação contra a ação mais letal da história do país, que terminou com 121 mortos na última terça.

O ato, batizado de Chega de Massacre, pediu justiça pelas mortes e o fim da violência contra a população negra e periférica. A manifestação transcorreu de forma pacífica e foi acompanhada por agentes da Polícia Militar.

A concentração começou por volta das 13h no Campo da Ordem, na Penha, e mesmo sob chuva reuniu moradores, ativistas e políticos. Além de uma multidão que seguia a pé, uma carreata de kombis e motociclistas vestidos de branco percorreram ruas da região em homenagem aos mortos.