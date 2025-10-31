O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou nesta sexta-feira (31) o envio ao Congresso Nacional do Projeto de Lei Antifacção, que tem como objetivo reforçar o combate ao crime organizado em todo o país. A proposta foi elaborada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e prevê medidas mais duras contra facções criminosas.
O texto estabelece novas regras de articulação entre as forças de segurança federais e estaduais, além de mecanismos mais rígidos de investigação e repressão a organizações criminosas.
O anúncio foi feito após reunião no Palácio do Planalto, com a presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e de outros integrantes do governo, como José Múcio (Defesa), Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União).
Segundo integrantes do Planalto, o objetivo do PL é criar um arcabouço jurídico que permita ao governo responder com mais eficiência à atuação de facções em presídios e nas ruas, reforçando a integração entre União, estados e municípios.
*Com informações são do SBT News