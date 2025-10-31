O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou nesta sexta-feira (31) o envio ao Congresso Nacional do Projeto de Lei Antifacção, que tem como objetivo reforçar o combate ao crime organizado em todo o país. A proposta foi elaborada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e prevê medidas mais duras contra facções criminosas.

O texto estabelece novas regras de articulação entre as forças de segurança federais e estaduais, além de mecanismos mais rígidos de investigação e repressão a organizações criminosas.