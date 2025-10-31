De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do estado, os homens estavam armados e se preparavam para realizar ações criminosas no bairro de Campinas, quando foram localizados pelos policiais militares, que receberam informações de inteligência a respeito dos suspeitos.

Sete homens morreram em suposto confronto com a Polícia Militar em Canindé, no interior do Ceará, a 115 quilômetros de Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira (31).

De acordo com relato dos policiais, ao perceberem a presença dos agentes, os homens atiraram em direção às viaturas e lançaram dois artefatos explosivos em via pública. Os policiais, diante disso, teriam reagido.

Os sete homens baleados foram levados a um hospital, cujo nome não foi divulgado, onde morreram. Eles ainda não foram identificados, segundo a secretaria. A pasta não confirmou se eles eram ligados a alguma facção criminosa.

Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu oito armas de fogo, incluindo um fuzil, quatro pistolas, três revólveres e mais de 150 munições e drogas.