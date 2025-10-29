Cinco senadores republicanos se uniram aos democratas para aprovar a resolução que tenta barrar as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump sobre o Brasil. A votação terminou em 52 a 48 e representa uma rara derrota bipartidária para o republicano, conhecido por sua política agressiva de comércio exterior. As informações são da CNN.

Entre os que votaram contra Trump estão Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, Thom Tillis e Mitch McConnell, ex-líder do Partido Republicano no Senado, que criticou os efeitos econômicos das tarifas.