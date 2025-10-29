Cinco senadores republicanos se uniram aos democratas para aprovar a resolução que tenta barrar as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump sobre o Brasil. A votação terminou em 52 a 48 e representa uma rara derrota bipartidária para o republicano, conhecido por sua política agressiva de comércio exterior. As informações são da CNN.
Entre os que votaram contra Trump estão Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, Thom Tillis e Mitch McConnell, ex-líder do Partido Republicano no Senado, que criticou os efeitos econômicos das tarifas.
A medida busca encerrar as tarifas revogando a declaração de emergência usada por Trump para justificá-las. Segundo o senador democrata Tim Kaine, autor da proposta, o presidente “inventou” uma emergência após o Brasil decidir processar Jair Bolsonaro, seu aliado político.
Apesar da aprovação no Senado, a resolução dificilmente avançará na Câmara, controlada por republicanos que apoiam o presidente. Mesmo assim, os defensores do texto dizem que a votação envia um recado político direto a Trump em ano eleitoral.