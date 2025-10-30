O Bauru venceu o Caxias do Sul nesta quinta (30) por 75 a 64 no Ginásio Panela de Pressão e chegou a sua terceira vitória seguida, em dia marcado por homenagens a Larry Taylor.

O resultado fez a equipe da casa manter a sua boa fase, enquanto o Caxias perdeu a sua invencibilidade. Andrezão se destacou com um duplo-duplo, fazendo 23 pontos e 16 rebotes. Gemerson também foi destaque, com 19 pontos.

Homenagem a Larry Taylor

O "Alienígena" foi homenageado antes da partida ao receber a camisa 4 - aposentada no Bauru Basket em sua homenagem - no uniforme da temporada atual e tirou fotos com torcedores presentes no ginásio. Além disso, ele anunciou a chegada do venezuelano Santiago Materan, ex-Pato Basquete. Suas camisas utilizadas no Bauru ficaram em exposição na beira da quadra.