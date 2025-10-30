O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu nesta quarta-feira (8) a ação penal contra o deputado federal bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO) por calúnia, injúria e difamação.

A decisão dá encaminhamento à votação da Câmara dos Deputados do último dia 15 pela suspensão.

A denúncia havia sido integralmente recebida, e de forma unânime, pela Primeira Turma da corte em novembro de 2024, tornando o parlamentar réu.