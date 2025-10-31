Apenas 15,5% dos jovens brasileiros conseguem concluir o ensino médio na idade certa (aos 17 ou 18 anos) e tendo aprendido o mínimo desejável em português e matemática. É o que mostra o IEE (Índice de Inclusão Educacional), divulgado na manhã desta quinta-feira (30).

O indicador foi criado pela organização Metas Sociais a pedido do Instituto Natura. O cálculo foi desenvolvido por Reynaldo Fernandes, idealizador do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que se tornou o mais importante e popular parâmetro da educação brasileira.