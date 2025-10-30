31 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CÁRCERE PRIVADO

Polícia resgata escravo sexual de traficante por mais de 1 ano

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/PCGO via Metrópoles
O cárcere começou quando o rapaz ofereceu sexo em troca de drogas.
O cárcere começou quando o rapaz ofereceu sexo em troca de drogas.

Um rapaz de 22 anos foi libertado pela Polícia Civil de Goiás após passar mais de um ano em cárcere privado, sendo mantido como escravo sexual por um traficante de drogas em Goiânia.

Leia mais: Mãe de santo fazia adolescentes de escravos sexuais em cativeiro

De acordo com a Denarc (Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos), a vítima foi encontrada trancada num quarto após denúncia anônima. O autor, que já tinha passagem por tráfico internacional, foi preso em flagrante.

O jovem relatou que ficava trancado das 8h às 19h e usava uma bacia com água para urinar.

Segundo o delegado Carlos Alfama, o cárcere começou quando o rapaz ofereceu sexo em troca de drogas. O traficante, porém, impediu que ele deixasse o local, alegando estar “apaixonado”.

O criminoso responderá por tráfico de drogas, estupro e cárcere privado.

Comentários

Comentários