Um rapaz de 22 anos foi libertado pela Polícia Civil de Goiás após passar mais de um ano em cárcere privado, sendo mantido como escravo sexual por um traficante de drogas em Goiânia.

De acordo com a Denarc (Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos), a vítima foi encontrada trancada num quarto após denúncia anônima. O autor, que já tinha passagem por tráfico internacional, foi preso em flagrante.