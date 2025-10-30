Racing e Flamengo empataram sem gols na noite desta quarta-feira (29), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina. Com o resultado, o Rubro-Negro garantiu uma vaga na final da Libertadores.

O clube carioca teve boa atuação no primeiro tempo, mas perdeu o controle com a expulsão de Gonzalo Plata na etapa final. Apesar de ter um jogador a menos, o Flamengo soube se segurar e não foi vazado.

Agora, o Flamengo aguarda o vencedor da outra semifinal, disputada entre Palmeiras e LDU. Os equatorianos venceram o jogo de ida por 3 a 0, na altitude de Quito, e a volta ocorrerá nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque. A final da Libertadores acontecerá no dia 29 de novembro, em Lima (Peru).