31 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FUTEBOL

CBF divulga datas, horários e transmissões da semi da Copa BR

da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Nelson Terme/CBF
Maycon e Dorival Jr. durante sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil
Maycon e Dorival Jr. durante sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil

A CBF divulgou, na noite desta quarta-feira (29), os dias, os horários e as transmissões dos quatro jogos da semifinal da Copa do Brasil. Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense são os quatro sobreviventes na luta pelo título.

Veja detalhes

Cruzeiro x Corinthians (ida)
10/12 (quarta), às 21h30, no Mineirão (Globo, Sportv, Prime Video e Premiere)

Corinthians x Cruzeiro (volta)
14/12 (domingo), às 18h, na Neo Química Arena (Globo, Sportv, Prime Video e Premiere)

Vasco x Fluminense (ida)
11/12 (quinta), às 20h, no Maracanã (Sportv, Prime Video e Premiere)

Fluminense x Vasco (volta)
14/12 (domingo), às 20h30, no Maracanã (Sportv, Prime Video e Premiere)

Comentários

Comentários