O Fluminense fez a lição de casa sobre o Ceará, venceu por 1 a 0 dentro do Maracanã em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileiro e, depois de quase quatro meses, se recolocou dentro do G6 na classificação do torneio.

Renê, em lance que nasceu a partir de uma confusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, marcou o único gol da partida. A falta batida pelo camisa 6 foi marcada por mão na bola inexistente de Marllon, fato que gerou revolta por parte dos visitantes.

Com o resultado a equipe de Luis Zubeldía chegou aos 47 pontos e ultrapassou o Botafogo pelo número de vitórias. Os visitantes, por outro lado, estacionaram nos 35 pontos e não saíram da 14ª colocação.