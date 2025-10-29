Memphis Depay treinou com o elenco do Corinthians na manhã desta quarta-feira (29) após faltar à atividade desta terça-feira (28) por não conseguir deixar o Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Memphis pegou um avião e chegou a São Paulo ainda na noite desta terça-feira (28). O holandês era esperado no treino desta quarta-feira (29) e trabalhava junto com o clube para viabilizar meios de voltar à capital paulista.

O atacante faltou ao treino desta terça-feira (28) por encontrar dificuldades para deixar o Rio de Janeiro. O elenco estava de folga desde o triunfo contra o Vitória, no sábado, e se reapresentou na terça-feira.