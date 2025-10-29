Vini Jr. se manifestou pela primeira vez após deixar o clássico entre Real Madrid e Barcelona reclamando de ser substituído pelo técnico Xabi Alonso.

Vini Jr. pediu desculpas pela atitude. O atacante citou o Real Madrid, os torcedores, os colegas de time e o presidente Florentino Pérez, mas não colocou o nome de Xabi Alonso na lista.

"Hoje quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação quando fui substituído no clássico. Como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, quero também pedir desculpas novamente aos meus colegas de equipe, ao clube e ao presidente", disse Vini nas redes sociais.