O MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) anunciou que fará uma investigação independente sobre as circunstâncias de cada uma das 119 mortes ocorridas na megaoperação contra o Comando Vermelho, ocorrida na terça-feira (28), afirmou o procurador-geral de Justiça do Rio, Antônio José Campos Pereira.

A medida, disse ele, atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) das Favelas, ação que levou a corte a impor regras à política de segurança pública fluminense.

"Nós temos o dever de apurar todos esses fatos com rigor. E isso será feito, claro", afirmou.