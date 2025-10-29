A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, afirmou ter pedido reforço em regiões de fronteira depois da operação policial que deixou ao menos 119 mortos desde a última terça-feira (28) no Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, Bullrich publicou a cópia de uma espécie de ofício, com data desta quarta-feira (29), enviado para Alejandra Monteoliva, secretária de Segurança Nacional, em que solicita reforço nas operações de segurança em regiões fronteiriças.

"Me dirijo, na qualidade de Ministra de Segurança Nacional, para solicitar que, no contexto dos acontecimentos ocorridos na terça-feira, 28 de outubro do corrente ano, na cidade do Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil, sejam dadas as instruções correspondentes às Forças Federais de Segurança para reforçar os operativos nas zonas de fronteira", diz trecho da publicação.