A partir deste sábado, 1º de novembro, 160 mil estudantes com contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) firmados desde 2018 poderão renegociar suas dívidas diretamente com o agente financeiro, conforme anunciou o governo federal. O prazo para solicitar o benefício vai até 31 de dezembro de 2026.

A medida vale para quem está inadimplente há mais de 90 dias até 31 de julho de 2025. O saldo devedor poderá ser parcelado em até 180 vezes, com parcela mínima de R$ 200 e desconto total de juros e multas por atraso.

Segundo resolução, o novo acordo será formalizado por termo aditivo ao contrato original, com assinatura do estudante e, se houver, de fiadores.