31 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ENSINO SUPERIOR

FIES: Estudantes podem renegociar dívidas a partir deste sábado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Marcos Santos/USP Imagens
O prazo para solicitar o benefício vai até 31 de dezembro de 2026.
O prazo para solicitar o benefício vai até 31 de dezembro de 2026.

A partir deste sábado, 1º de novembro, 160 mil estudantes com contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) firmados desde 2018 poderão renegociar suas dívidas diretamente com o agente financeiro, conforme anunciou o governo federal. O prazo para solicitar o benefício vai até 31 de dezembro de 2026.

A medida vale para quem está inadimplente há mais de 90 dias até 31 de julho de 2025. O saldo devedor poderá ser parcelado em até 180 vezes, com parcela mínima de R$ 200 e desconto total de juros e multas por atraso.

Segundo resolução, o novo acordo será formalizado por termo aditivo ao contrato original, com assinatura do estudante e, se houver, de fiadores.

A renegociação, no entanto, não cobre dívidas com faculdades, como coparticipações, seguros ou tarifas bancárias; esses valores devem ser negociados diretamente com as instituições.

Os contratos que tiveram a dívida coberta pelo Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies) também poderão ser renegociados, dentro das regras do fundo. Em caso de novo atraso, os nomes de estudantes e fiadores serão incluídos em cadastros de inadimplência, e o FG-Fies não cobrirá os débitos até o fim de 2026.

Além da renegociação, o governo aumentou em 30% o teto de financiamento para o curso de medicina, que passa a R$ 78 mil por semestre a partir do segundo semestre de 2025.

Comentários

Comentários