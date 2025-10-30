A partir deste sábado, 1º de novembro, 160 mil estudantes com contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) firmados desde 2018 poderão renegociar suas dívidas diretamente com o agente financeiro, conforme anunciou o governo federal. O prazo para solicitar o benefício vai até 31 de dezembro de 2026.
A medida vale para quem está inadimplente há mais de 90 dias até 31 de julho de 2025. O saldo devedor poderá ser parcelado em até 180 vezes, com parcela mínima de R$ 200 e desconto total de juros e multas por atraso.
Segundo resolução, o novo acordo será formalizado por termo aditivo ao contrato original, com assinatura do estudante e, se houver, de fiadores.
A renegociação, no entanto, não cobre dívidas com faculdades, como coparticipações, seguros ou tarifas bancárias; esses valores devem ser negociados diretamente com as instituições.
Os contratos que tiveram a dívida coberta pelo Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies) também poderão ser renegociados, dentro das regras do fundo. Em caso de novo atraso, os nomes de estudantes e fiadores serão incluídos em cadastros de inadimplência, e o FG-Fies não cobrirá os débitos até o fim de 2026.
Além da renegociação, o governo aumentou em 30% o teto de financiamento para o curso de medicina, que passa a R$ 78 mil por semestre a partir do segundo semestre de 2025.