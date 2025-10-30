O motorista de caminhão que havia sobrevivido a um acidente em Belo Horizonte (MG) morreu a caminho do hospital depois que a ambulância onde estava foi atingida por outro carro em Santa Luzia, na Região Metropolitana, informou a CNN Brasil.
Leia mais: Motoristas com TDAH têm risco dobrado de acidentes
O caminhão, que transportava galões de água mineral, perdeu os freios e colidiu contra um muro na terça-feira (28). O motorista foi socorrido em estado grave, com hemorragia e teve de ser entubado. O ajudante que o acompanhava morreu no local.
Durante o trajeto até o hospital, a ambulância foi atingida lateralmente por um veículo conduzido por um motorista sem carteira de habilitação, que tentou fazer conversão indevida. O impacto não atingiu diretamente o paciente, mas ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, mesmo tendo sido levado a uma UPA da região.
A Polícia Civil de Minas Gerais vai investigar as causas dos dois acidentes.