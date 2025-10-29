Governo federal diz que espera que transferências sejam realizadas o mais rápido possível. André Garcia, secretário de Políticas Penais do Ministério de Justiça, afirmou que em uma situação como essa, algumas formalidades podem ser antecipadas. "Adotamos todas as providências preliminares para que essa transferência se dê o mais rapidamente possível. Não só para essa vagas solicitadas, mas o sistema federal está à disposição para outras transferências necessárias", disse à CNN.

Operação mais letal da história

Operação deixou 119 mortos e prendeu 113 pessoas, segundo balanço divulgado pela polícia. O número de vítimas, atualizado na tarde desta quarta-feira (29), inclui quatro policiais. Esta se tornou a ação policial mais letal da história do Brasil, ultrapassando o massacre do Carandiru, que deixou 111 presos mortos.

A maioria dos mortos foi retirada por moradores de uma área de mata no Complexo da Penha nesta manhã. Voluntários moveram os corpos com ajuda de carros emprestados e enfileiraram os cadáveres na praça São Lucas.