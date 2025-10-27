Santos vê risco de queda aumentar, e trio zera chances

O empate com o Botafogo por 2 a 2, neste domingo (26), fez o Santos ver o risco de queda no Brasileirão aumentar, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Santos chegou a 35,4% de chance de queda para a Série B. Ao término da rodada passada, o time paulista tinha 34,8% de risco de cair.

Sport, Juventude, Vitória e Fortaleza ainda são os maiores candidatos à queda. Dos quatro, apenas o último da lista conseguiu vencer na rodada -bateu o Flamengo por 1 a 0, em casa.