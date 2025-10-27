Santos vê risco de queda aumentar, e trio zera chances
| Tempo de leitura: 1 min
O empate com o Botafogo por 2 a 2, neste domingo (26), fez o Santos ver o risco de queda no Brasileirão aumentar, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Santos chegou a 35,4% de chance de queda para a Série B. Ao término da rodada passada, o time paulista tinha 34,8% de risco de cair.
Sport, Juventude, Vitória e Fortaleza ainda são os maiores candidatos à queda. Dos quatro, apenas o último da lista conseguiu vencer na rodada -bateu o Flamengo por 1 a 0, em casa.
Corinthians, Grêmio e São Paulo praticamente zeraram as chances de rebaixamento ao término da 30ª rodada. Os três venceram seus duelos e ganharam respiro na luta contra o Z4. Quem também ganhou respiro foi o Atlético-MG.
Chances de rebaixamento
- Sport: 99,95% (era de 99,79%)
- Juventude: 93,8% (era de 89,4%)
- Fortaleza: 78,8% (era de 90,4%)
- Vitória: 57,9% (era de 44,6%)
- Santos: 35,4% (era de 34,8%)
- Internacional: 10,2% (era de 5,5%)
- Ceará: 9,7% (era de 6,6%)
- Bragantino: 8,5% (era de 4,7%)
- Atlético-MG: 3,9% (era de 12,8%)
- Corinthians: 0,9% (era de 5,3%)
- Grêmio: 0,7% (era de 4%)
- São Paulo: 0,1% (era de 1,7%)
Como está a tabela
9° São Paulo - 41 pontos
10° Corinthians - 39 pontos
11° Grêmio - 39 pontos
12° Bragantino - 36 pontos
13° Atlético-MG - 36 pontos
14° Ceará - 35 pontos
15° Internacional - 35 pontos
16° Santos - 32 pontos
17° Vitória - 31 pontos
18° Fortaleza - 27 pontos
19° Juventude - 26 pontos
20° Sport - 17 pontos