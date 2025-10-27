27 de outubro de 2025
BRASILEIRÃO

Santos vê risco de queda aumentar, e trio zera chances

Por Renan Liskai | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Vitor Silva/Botafogo
Santos empatou em 2 a 2 com o Botafogo
Santos empatou em 2 a 2 com o Botafogo

O empate com o Botafogo por 2 a 2, neste domingo (26), fez o Santos ver o risco de queda no Brasileirão aumentar, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Santos chegou a 35,4% de chance de queda para a Série B. Ao término da rodada passada, o time paulista tinha 34,8% de risco de cair.

Sport, Juventude, Vitória e Fortaleza ainda são os maiores candidatos à queda. Dos quatro, apenas o último da lista conseguiu vencer na rodada -bateu o Flamengo por 1 a 0, em casa.

Corinthians, Grêmio e São Paulo praticamente zeraram as chances de rebaixamento ao término da 30ª rodada. Os três venceram seus duelos e ganharam respiro na luta contra o Z4. Quem também ganhou respiro foi o Atlético-MG.

Chances de rebaixamento

  • Sport: 99,95% (era de 99,79%)
  • Juventude: 93,8% (era de 89,4%)
  • Fortaleza: 78,8% (era de 90,4%)
  • Vitória: 57,9% (era de 44,6%)
  • Santos: 35,4% (era de 34,8%)
  • Internacional: 10,2% (era de 5,5%)
  • Ceará: 9,7% (era de 6,6%)
  • Bragantino: 8,5% (era de 4,7%)
  • Atlético-MG: 3,9% (era de 12,8%)
  • Corinthians: 0,9% (era de 5,3%)
  • Grêmio: 0,7% (era de 4%)
  • São Paulo: 0,1% (era de 1,7%)

Como está a tabela

  9° São Paulo - 41 pontos
10° Corinthians - 39 pontos
11° Grêmio - 39 pontos
12° Bragantino - 36 pontos
13° Atlético-MG - 36 pontos
14° Ceará - 35 pontos
15° Internacional - 35 pontos
16° Santos - 32 pontos
17° Vitória - 31 pontos
18° Fortaleza - 27 pontos
19° Juventude - 26 pontos
20° Sport - 17 pontos

