Palmeiras tem quase 13% de vantagem contra o Flamengo

O Palmeiras viu suas chances de título do Brasileirão diminuírem após o empate com o Cruzeiro, mas segue na frente do Flamengo, que perdeu para o Fortaleza no sábado. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Palmeiras viu sua probabilidade de título cair para 54,2% após o 0 a 0 em casa. Após o revés do Flamengo, o time de Abel Ferreira chegou a mais de 60% de chance de ser campeão.

Já o clube carioca teve um ligeiro aumento e bateu 41,4% de possibilidade de ficar com a taça nacional. O time perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza fora de casa.