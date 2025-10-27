27 de outubro de 2025
TÍTULO DO BRASILEIRO

Palmeiras tem quase 13% de vantagem contra o Flamengo

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Cesar Greco/Palmeiras
Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro
O Palmeiras viu suas chances de título do Brasileirão diminuírem após o empate com o Cruzeiro, mas segue na frente do Flamengo, que perdeu para o Fortaleza no sábado. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Palmeiras viu sua probabilidade de título cair para 54,2% após o 0 a 0 em casa. Após o revés do Flamengo, o time de Abel Ferreira chegou a mais de 60% de chance de ser campeão.

Já o clube carioca teve um ligeiro aumento e bateu 41,4% de possibilidade de ficar com a taça nacional. O time perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza fora de casa.

A dupla segue como favorita, já que o Brasileirão tem 95,6% de chance de terminar nas mãos de um dos dois. O restante do percentual é dividido entre Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Fluminense e Botafogo.

Probabilidade de título

  • Palmeiras - 54,2% (era de 60,2%)
  • Flamengo - 41,4% (era de 34,9%)
  • Cruzeiro - 2,9% (era de 3,7%)
  • Mirassol - 1,4% (era de 1,1%)
  • Bahia - 0,012% (era de 0,007%)
  • Fluminense - 0,001% (era de 0,001%)
  • Botafogo - 0,001% (era de 0,003%)

O Top 10 do Brasileiro

  1. Palmeiras: 62 pontos
  2. Flamengo: 61 pontos
  3. Cruzeiro: 57 pontos
  4. Mirassol: 55 pontos
  5. Bahia: 49 pontos
  6. Botafogo: 47 pontos
  7. Fluminense: 44 pontos
  8. Vasco: 42 pontos
  9. São Paulo: 41 pontos
  10. Corinthians: 39 pontos

