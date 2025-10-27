João Fonseca sobe para 28º do mundo e acumula R$ 13,7 milhões

O título do ATP 500 da Basileia, na Suíça, fez João Fonseca subir 18 posições no ranking do tênis profissional. O brasileiro de 19 anos chegou ao 28º lugar, sua melhor colocação na curta carreira -ele havia terminado 2024 como 145º-, e acumula R$ 13,7 milhões em premiação.

João Fonseca venceu, neste domingo (26), o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4). O título suíço garantiu uma premiação de 549 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões).

Com a vitória, ele já tem o quinto melhor ranking de um brasileiro na história, atrás de Gustavo Kuerten, Thomaz Bellucci, Thomas Koch e Fernando Meligeni.