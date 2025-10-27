'Vai me fazer deputada federal', diz 'esquerdogata' ao ser presa

A influenciadora Aline Bardy Dutra, conhecida nas redes sociais como "esquerdogata", foi presa por suspeita de cometer injúria racial contra policiais em Ribeirão Preto (SP).

Mulher foi detida ao gravar abordagem de policiais em rua no centro da cidade. Segundo relatório de ocorrência, ela teria cometido injúria racial, ao falar da forma como os PMs agiram. Caso foi no sábado.

Vídeos mostram a mulher perguntando mais de uma vez quantos seguidores os militares tinham. Nos registros de testemunhas, ela diz que tem um milhão de seguidores, afirma que é militante e chama os policiais de "fascistinhas".