Henrique Marques se torna 1º homem brasileiro campeão mundial

Henrique Marques conquistou nesta segunda-feira (27) a primeira medalha de ouro masculina do Brasil na história do Mundial de taekwondo. Em Wuxi, na China, o brasileiro de 21 anos derrotou o chinês Qizhang Xiang por 2 a 0 na decisão e conquistou o título na categoria até 80 kg.

Foi o segundo triunfo brasileiro na edição 2025 e o terceiro em todos os tempos. Na última sexta (24), Maria Clara Pacheco venceu a disputa feminina até 57 kg e repetiu o feito que Natália Falavigna havia obtido em 2005, no campeonato para mulheres de até 72 kg.

"Estou muito feliz com esta conquista, muito feliz com meu desempenho, muito feliz com tudo o que vem acontecendo na minha vida. Saímos daqui campeões, e tudo isso é graças a muito trabalho", disse Henrique, dividindo a glória com sua equipe.