Qual o feminino de pavão? E hipopótamo? Resposta pode surpreender

Qual é o feminino de pavão? E o feminino de hipopótamo? Quando se trata do gênero do substantivo, alguns nomes de animais são bem diferentes do que muita gente imagina.

Há casos em que basta trocar o "o" por "a", mas há outros bem curiosos. Em relação ao reino animal, há basicamente duas regras:

Substantivo biforme: possui duas formas diferentes para indicar o gênero masculino e o feminino.